L'infortunio del centrale francese è più grave del previsto, Guardiola vuole un sostituto: l'Inter resiste ma l'offerta potrebbe essere monstre.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 08/09/2019 11:39 | aggiornato 08/09/2019 12:46

Dopo un'estate inusualmente "calma" sul calciomercato, il Manchester City sarà costretto a rinforzarsi durante la finestra invernale per via dell'infortunio subito da Laporte che potrebbe tenerlo fuori per il resto della stagione. E il nome indicato da Guardiola è quello di Milan Skriniar.

Secondo Express, Pep ha ribadito che l'acquisto di un centrale difensivo è la priorità in casa dei Citizens: dopo aver perso il derby di calciomercato con lo United per Maguire, ora c'è ancora più bisogno di un acquisto per il reparto arretrato dopo il crac del francese.

A gennaio quindi il City potrebbe bussare alla porta dell'Inter che però non ha intenzione di cedere il suo difensore che ha da poco rinnovato il suo contratto con il club nerazzurro fino al 2023. L'offerta però si preannuncia irrinunciabile e nel caso la squadra di Conte non riuscisse a superare il girone di Champions League, l'addio di Skriniar in inverno potrebbe concretizzarsi.