Si è raccontato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter, direttamente dal ritiro dell'Under 21, ha rilasciato un'intervista in cui ha toccato vari temi. Tra questi, il suo rapporto con Antonio Conte, un allenatore che ha iniziato a scoprire da poco, ma che a quanto pare lo ha già impressionato:

Me ne avevano parlato tutti benissimo e in effetti ho avuto subito la conferma della sua grandezza: per me è il Messi degli allenatori. È fenomenale, ha idee di gioco strepitose, sempre votate all’attacco. La preparazione è stata durissima, come lo fu con Gasperini per me. Poi in Cina c’era un’umidità incredibile: ho sofferto parecchio, lo ammetto, perché abbiamo fatto corse molto pesanti. Però quando si alza la qualità e il livello dei giocatori devi essere bravo ad “alzarti” anche tu.