L'italiano esce comunque a testa alta del torneo statunitense, sconfitto dal miglior Nadal del torneo.

di Redazione Fox Sports - 07/09/2019 04:06 | aggiornato 07/09/2019 04:13

Nadal batte Berrettini 3-0 e si guadagna l'accesso alla finale. Il sogno è durato un set, il primo. Matteo ci ha provato, ha fatto entusiasmare il pubblico italiano, rispondendo colpo su colpo a Rafa Nadal, in questa semifinale degli US Open.

Il ragazzo romano è riuscito ad arrivare al tie-break, si è guadagnato la possibilità di giocare due set point (dopo essere andato in vantaggio per 4-0), ma lo spagnolo è rimasto in partita, riprendendola per i capelli. Da quel punto in poi Berrettini è iniziato a calare gradualmente dal punto di vista fisico, perdendo 6-4 il secondo set e crollando letteralmente nel terzo, perso 6-1.

Rafa Nadal si conquista meritatamente la finale del torneo statunitense, Matteo Berrettini esce comunque a testa alta, consapevole di aver regalato un sogno a tutti gli italiani e di avere ancora tempo davanti a sé per crescere e abituarsi a certi palcoscenici. E anche a certi avversari. Lo stesso Nadal, ha spesso belle parole per lui al termine dell'incontro: