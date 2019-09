MMA, UFC 242: Khabib per la storia, Poirier per l'impresa

Difficile prevedere cosa succederà ora, con l'incontro con Tony Ferguson che sembra l'unica soluzione possibile come confermato da Dana White nella conferenza stampa post match. Ma Khabib si dimostra ancora un dominatore assoluto vincendo uno degli incontri più attesi degli ultimi tempi in maniera netta.

All'inizio del terzo round (i primi due terminati entrambi 10-9) Khabib ha portato al tappeto l'avversario che ha provato a bloccarlo in una guillotine choke ma The Eagle è riuscito a uscirne applicando la rear naked choke che ha portato Poirier a cedere. Nurmagomedov continua quindi la sua marcia inarrestabile col record di 28-0 ed è campione indiscusso Lightheavyweight UFC.

