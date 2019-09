Il 12 settembre i risultati saranno presentati al tribunale di Bolzano: i valori del marciatore sarebbero stati alterati.

1 condivisione

di Redazione Fox Sports - 07/09/2019 20:00

Nuovo capitolo nella vicenda legata ad Alex Schwazer: secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, una recente perizia scagionerebbe il marciatore altoatesino dalla condanna per doping che lo ha escluso dalle Olimpiadi 2016.

L'atleta azzurro fu trovato positivo a un controllo del gennaio di quell'anno in dei controlli fortemente criticati in seguito dalla difesa di Schwazer, convinta che la catena di custodia si sia volontariamente interrotta per alterare il risultato.

Le altre incongruenze del caso doping del marciatore (che era rientrato dopo la squalifica per Epo) hanno portato a una nuova perizia che dimostrerebbe la manomissione di alcune provette coi campioni di Schwazer e quindi la sua innocenza dalle accuse visti anche i risultati negativi di tutti gli altri controlli (anche a sorpresa) precedenti e successivi: i risultati saranno presentati il 12 settembre al tribunale di Bolzano con la speranza di far luce una volta per tutte su questo intricatissima vicenda.