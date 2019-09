Il capitano dei partenopei potrebbe prolungare con gli azzurri ma a cifre più basse. Raiola non è contento della proposta.

di Redazione Fox Sports - 07/09/2019 17:11 | aggiornato 07/09/2019 17:16

Dopo la grande prestazione nel debutto di campionato contro la Fiorentina, questi giorni sono stati complicati per Lorenzo Insigne prima uscito durante Juventus-Napoli per un problema muscolare e poi costretto a lasciare il ritiro della Nazionale perché non al 100% fisicamente.

Di oggi è la notizia di una probabile trattativa fra il direttore sportivo Giuntoli e il suo nuovo agente Mino Raiola per il rinnovo. Ma secondo il Corriere dello Sport, la proposta del club conterrebbe una riduzione dell'ingaggio.

Pare infatti che il Napoli voglia ridurre lo stipendio di Insigne (che attualmente ammonta a 4,6 milioni di euro netti a stagione). La proposta non sarebbe piaciuta a Raiola che vorrà incontrarsi a breve con la dirigenza per trattare del futuro del suo assistito che per la prima volta ha iniziato una stagione da capitano della sua squadra del cuore.