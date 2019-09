Dopo essere stato in panchina per le prime due giornate di campionato, il tecnico del Bologna riprenderà il ciclo di terapia.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 07/09/2019 19:26 | aggiornato 07/09/2019 19:33

La sua presenza in panchina nelle prime due giornate del campionato appena partito hanno stupito tutti, adesso Sinisa Mihajlovic deve allontanarsi dal Bologna. Il tecnico infatti ricomincerà le cure contro la sua leucemia.

Presto il serbo tornerà nella struttura dell'ospedale Sant'Orsola e inizierà il secondo ciclo della sua chemioterapia, dopo che il primo era terminato alla fine di agosto proprio poco prima della partita contro il Verona.

Questo non permetterà a Mihajlovic di essere in panchina nella terza giornata di Serie A in cui il Bologna giocherà in casa del Bresca ma Sinisa sarà costantemente in contatto con il suo vice allenatore De Leo e i membri del suo staff.