Incredibile allo Stade de France, prima della partita fra Francia e Albania valida per il girone di qualificazione a Euro2020: pochi minuti prima del fischio iniziale infatti è stato suonato l'inno di Andorra e non quello degli ospiti.

France-Albania UEFA qualifier delayed after French play Andorran national anthem instead of Albanian, enraging Albania & leading them to refuse to start the match until the proper anthem was playedpic.twitter.com/pD2AJP01tN