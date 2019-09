La Ferrari in gara partirà davanti a tutti con Leclerc. Poi ci sono le Mercedes, quarto Vettel. Scatterà ultimo Verstappen.

07/09/2019

Domenica in gara sarà Charles Leclerc a partire davanti a tutti nella gara del Gran Premio d'Italia 2019 di Formula 1. Il pilota della Ferrari ha conquistato la sua quarta pole position nelle qualifiche di oggi a Monza. Il suo miglior tempo è stato di 1'19"307.

Il giovane talento monegasco ha battuto per soli 39 millesimi Lewis Hamilton e per 47 Valtteri Bottas. I due driver della Mercedes sono stati vicinissimi al poleman su una pista nella quale sanno di non essere favoriti, dato che la SF90 sul dritto è più forte. Tuttavia, nei punti più guidati la W10 si conferma una monoposto altamente competitiva e in grado di recuperare i decimi persi in rettilineo. Da capire cosa potrà succedere in gara, i diversi passi sono sembrati abbastanza vicini tra loro.

Sebastian Vettel scatterà dalla quarta casella della griglia di partenza. Il tedesco è stato nuovamente battuto dal compagno Leclerc e stavolta anche dalla coppia Mercedes. Forse in Ferrari si aspettavano una doppietta come a Spa-Francorchamps, però non è andata così dato che il tedesco nel suo giro non ha potuto sfruttare alcuna scia. Ad ogni modo, il quattro volte campione del mondo di Formula 1 ha il potenziale per puntare al podio.

Il Q3 finale delle qualifiche è stato un po' anomalo. I piloti sono usciti in pista quando mancavano solamente 2 minuti, la strategia di non voler stare davanti per tirare gli altri ha avuto come conseguenza il fatto che gli unici due a non prendere la bandiera a scacchi sono stati Carlos Sainz e Charles Leclerc. Tutti gli altri non hanno potuto effettuare l'ultimo tentativo. Non a caso, i commissari hanno deciso di investigare su quanto successo.

In attesa di eventuali decisioni, sono confermate le posizioni finali delle qualifiche di Formula 1 oggi a Monza. Dietro ai due top team troviamo le sorprendenti Renault di Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg, più in palla del solito. Quarta fila per Carlos Sainz su McLaren e Alexander Albon su Red Bull. La top 10 viene completata da Lance Stroll (Racing Point) e Kimi Raikkonen (Alfa Romeo). Il campione 2007 di F1 è stato protagonista di un incidente alla Parabolica durante il Q3, quindi non ha potuto registrare alcun crono. Partirà undicesimo il suo compagno Antonio Giovinazzi, mentre Max Verstappen scatterà ventesimo e dunque ultimo visto che sulla sua Red Bull è stata montata la quarta power unit stagionale. Di seguito la classifica finale delle qualifiche del GP d'Italia 2019.