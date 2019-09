Il presidente del Real Madrid svela le uniche reti per cui non è riuscito a trattenere l'entusiasmo: "Merito di Benzema e Sergio Ramos".

1 condivisione

di Redazione Fox Sports - 07/09/2019 21:39 | aggiornato 07/09/2019 21:45

Benzema e Sergio Ramos sono senza dubbio due leggende del Real Madrid e colonne portanti di uno dei cicli più gloriosi persino per un club unico come i Blancos. E i due hanno anche in comune un'altra caratteristica: sono gli unici che hanno fatto saltare dalla sedia Florentino Perez.

Il presidente delle Merengues ha parlato ai microfoni di RMC e ha svelato che solamente due reti da quando è il massimo dirigente della società madrilena sono riusciti a farlo impazzire di gioia al punto di alzarsi in piedi.

Sono al Real da molto tempo ma le uniche due volte in cui mi sono alzato in piedi per un gol è stato per Benzema a Lione e poi per il gol di Sergio Ramos a Lisbona.

Se la rete del difensore spagnolo era prevedibilmente una delle due comprese in questa lista, salta all'occhio quella segnata da Benzema in casa del Lione nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League col suo Real Madrid dopo aver saltato tutta la difesa avversaria.