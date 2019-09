EA Sports annuncia i primi candidati al premio miglior giocatore della Premier League, che sarà anche il primo del nuovo titolo calcistico.

di Massimiliano Rincione - 07/09/2019 18:58 | aggiornato 07/09/2019 19:02

La Premier League è pronta ad annunciare il suo primo giocatore del mese. Come da tradizione, ormai, nei prossimi giorni il massimo campionato inglese vedrà un giocatore ergersi a POTM per quanto riguarda il mese di agosto, con gli utenti che avranno modo di votare su una piattaforma dedicata e che regalerà, di conseguenza, il primo Player of the Month del massimo campionato inglese anche a FIFA 20. Paradossale, direte, dato che il gioco non è ancora uscito, ma neanche tanto considerato come il suddetto giocatore resterà disponibile almeno un paio di settimane.

Come da tradizione, infatti, tutti gli utenti di FIFA 20 potranno provare ad ottenere la carta a condizione che completino una Sfida Creazione Rosa dedicata, che - come è ovvio che sia - potrà essere lavorata anche dalla Web App e dalla Companion App non appena quest'ultima verrà aggiornata. Tra l'altro, si ha già la data in cui sarà possibile accedere all'applicazione FUT per PC del nuovo capitolo, con la versione online che sbarcherà sull'apposito sito di marca EA il 18 settembre prossimo. Bisognerà attendere qualche giorno in più, invece, per quella utilizzabile su dispositivi IOS e Android. Ci sarà dunque modo, attraverso i primi spacchettamenti, di accumulare un paio di giocatori utili a completare le varie mini-sfide presenti nella Sfida Creazione Rosa POTM agosto.

Passando al vaglio l'elenco dei sei candidati, invece, non possiamo non notare la presenza di ben tre giocatori del Manchester City di Pep Guardiola: stiamo parlando di Sergio Aguero, Raheem Sterling e Kevin De Bruyne. Questo tris targato Sky Blues, infatti, è stato quello che più ha brillato nello sfavillante avvio di stagione dei campioni d'Inghilterra, che dovranno guardarsi dal Liverpool di un Bobby Firmino anche lui inserito nel ventaglio di scelta del premio Player of the Month. Completano l'elenco Teemu Pukki del Norwich e Ashley Barnes del Burnley, ambedue militanti in formazioni che giocheranno per l'obiettivo salvezza e partiti forte in questo avvio di Premier. Insomma, tanta carne al fuoco per questa prima votazione lanciata sul sito EA Sports, con la pagina dedicata ai voti già presa d'assalto dai tifosi di tutto il mondo.

Teemu Pukki, autore di 5 gol in 4 presenze nella Premier League 19/20, è uno dei sei candidati al premio POTM agosto dedicato al massimo campionato inglese.

FIFA 20: attesa spasmodica in vista del rilascio

Salgono sempre di più, intanto, le attese per il rilascio di questo nuovo capitolo di FIFA, che promette di regalare tante novità in primis con Volta Football, che porterà il calcio di strada su next gen rievocando ai più i fasti di FIFA Street. Nel frattempo, però, tante sono state anche le novità sul fronte carriera e su quello FUT, con EA Sports che presenterà un prodotto ricco di novità a partire dal 27 settembre prossimo, data della messa in commercio del nuovo capitolo di FIFA!