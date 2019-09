I numeri estratti vincenti del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 7 settembre 2019

07/09/2019

Il gioco del Lotto rappresenta una tradizione in Italia, con la quale molti provano a cambiare la loro vita vincendo la generosa somma di denaro in palio, con il primo banco che fu istituito addirittura nel 1528. Da quel momento in poi si diffuse molto velocemente in tutto il paese con milioni e milioni di giocate ogni settimana.

Per giocare al Lotto bisogna puntare su 5 numeri compresi tra 1 e 90 che vengono estratti per tre volte a settimana su 10 ruote legate a una città a cui si aggiunge la famosa ruota Nazionale. Una volta estratto, il numero non viene più reinserito nell'urna e non può più ricomparire.

Sono i capoluoghi delle città che ospitano le estrazioni a rappresentare le ruote del Lotto: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Venezia, Palermo, Milano e Torino a cui si è poi aggiunta quella Nazionale nel 2005. Le combinazioni dei numeri estratti sono le classiche: singolo numero, ambo, terno, quaterna e infine la cinquina.

Estrazione del Lotto concorso n° 108 del 7 settembre 2019

Ultimi numeri estratti del Lotto - Estrazione n.108 di sabato 7 settembre 2019 ore 20

NAZIONALE 41 71 46 47 31

BARI 90 89 19 30 26

CAGLIARI 69 73 2 14 67

FIRENZE 1 42 72 73 11

GENOVA 67 48 3 10 40

MILANO 65 86 23 17 20

NAPOLI 33 79 52 36 39

PALERMO 53 75 52 7 58

ROMA 90 26 84 30 19

TORINO 45 63 72 17

VENEZIA 54 39 26 46 27

Ultimi numeri estratti del Superenalotto - Estrazione n.108 di sabato 7 settembre 2019 ore 20

Il Superenalotto viene gestito dalla SISAL e si vince indovinando i 6 numeri che vengono estratti, a cui si aggiungono anche il numero Jolly e quello SuperStar, che vengono estratti a parte. Le combinazioni per vincere sono ambo, terno, quaterna, cinquina, tutti e 6 i numeri oppure un 5+1 (cioè la combinazione di cinque numeri estratti a cui si può aggiungere quello Jolly).

Ecco l'ultima estrazione del Superenalotto, Estrazione n.59 di sabato 7 settembre 2019:

9 29 43 66 70 84

Numero Jolly: 52

Numero SuperStar: 1

Ultimi numeri estratti del 10eLotto - Numeri vincenti - Concorso delle ore 20.00

Nel gioco del 10eLotto vanno scelti numeri dall'1 al 90 e ci sono tre modalità di vincere: l'estrazione immediata, nel caso in cui vengano estratti 20 numeri casuali; estrazione del Lotto, in cui la combinazione vincente è composta dai primi 2 numeri di ogni ruota, ad esclusione della ruota Nazionale; estrazione ogni 5 minuti, dove vengono estratti 20 numeri con un'estrazione ogni cinque minuti.

Ecco di seguito l'ultima estrazione del 10eLotto, basata sui numeri del Lotto delle ore 20.00, estrazione n.108 di sabato 7 settembre 2019:

01 04 09 19 32 35 39 44 48 51 55 60 61 62 69 70 75 77 78 88

Numero Oro: 51

Doppio Oro: 75