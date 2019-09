Inter, Gotze in pugno: può arrivare a parametro zero

Un giudizio piuttosto preciso quello dell'ex allenatore del Real Madrid che dubita sul valore assoluto di Lukaku . Che dopo queste parole avrà un motivo in più per continuare a mettersi in mostra con la maglia dell'Inter.

Lukaku è bravo, si muove molto. Ma ha segnato 2 gol, uno su rigore e l'altro su errore da parte del portiere. Sicuramente è utile in campo ma non è un grande giocatore, non è un fuoriclasse. Sanchez? Ha grandi qualità, può essere decisivo.

L'impatto di Romelu Lukaku dal suo arrivo all'Inter è stato decisamente positivo, col colossale centravanti ormai ex Manchester United che è andato a segno in entrambe le partite di campionato giocate fino ad ora.

