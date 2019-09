Il Barcellona avrebbe deciso di non mettere in atto questa idea che però dimostra quanto infondate fossero le voci di tensioni fra i calciatori e Neymar. Visto che alcuni dei suoi ex compagni sarebbero ancora pronti a sborsare cifre importanti pur di giocare ancora con lui.

Secondo quanto riportato da Sport infatti, alcuni giocatori dello spogliatoio blaugrana si sarebbero detti pronti a pagare di tasca loro per il trasferimento se il Barça non avesse voluto soddisfare le richieste della società parigina.

