Quella che sembravano semplici battute infatti non sono piaciute al presidente del Barcellona che nell'ottobre 2018 ha inviato alla polizia un reclamo nei confronti di Alvarez per "Commenti osceni contro di lui, contro Neymar e contro il Barcellona" . Nel video, lo Youtuber ha confermato di essere comparso davanti al giudice che ha comprensibilmente chiuso il caso con un nulla di fatto. Dimostrando però che forse Bartomeu dovrebbe imparare a prendersi meno sul serio.

