L'ex Real Madrid era stato molto vicino al Milan in estate, poi però ha scelto l'Arsenal.

di Redazione Fox Sports - 06/09/2019 11:27 | aggiornato 06/09/2019 11:32

Un passaggio da visionario, di quelli che con la maglia della Spagna si erano già visti partire più volte dai piedi di gente come Iniesta o Xavi. Adesso in mediana della Roja c'è lui, Dani Ceballos, ex Real Madrid passato all'Arsenal nell'ultima sessione di calciomercato estiva (dopo essere stato cercato con insistenza anche dal Milan).

E a quanto pare, sta dimostrando di avere anche lui una discreta visione di gioco, come testimoniato dal filtrante illuminante servito in occasione del 2-0 provvisorio (la partita è terminata poi 2-1) segnato alla Romania.

Una traiettoria perfetta a bucare tutta la difesa, mettendo Jordi Alba nelle condizioni di servire il più facile dei palloni per Alcacer, che ovviamente ha capitalizzato al meglio l'occasione. Ceballos non finirà nel tabellino, né tra i marcatori, né tra gli assistman. Ma questo gol almeno per metà è suo.