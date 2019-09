Per me a definire un uomo è il rispetto della parola data. Sfortunatamente mi sono reso conto che gli impegni sono difficili da mantenere. Ho preso atto del fatto che la società si è rifiutata di farmi partire nel corso dell’estate. Fedele a quelli che sono i miei principi, torno al lavoro, senza che tutto questo disturbi la mia professionalità o la difesa dei colori del Torino.

Io sono un uomo leale e onesto. Nella mia carriera mai nessun compagno, allenatore o dirigente ha mai messo in dubbio la mia professionalità e ancor meno la mia educazione. Un professionista deve informare il suo datore di lavoro se non è nelle migliori condizioni possibili per svolgere il suo lavoro ed è quello che ho rispettosamente fatto.

Da quel momento il Torino la ha lasciato fuori dai programmi, pretendendo delle scuse formali da parte del calciatore. A giudicare dalle sue parole rilasciate a L’Equipe, però, non sembra che ci siano i presupposti per trovare una soluzione a breve:

Sono ormai quattordici giorni che il difensore del Torino , Nicolas Nkoulou, è finito nel dimenticatoio. Lui è a tutti gli effetti un fuori rosa, costretto a lavorare per conto proprio e a orari diversi. Era stato lui stesso ad autoescludersi, quando aveva chiesto a Mazzarri di non giocare la partita con il Sassuolo, dopo la serie di errori commessi nella partita d'andata dei playoff di Europa League contro il Wolverhampton.

