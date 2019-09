Finlandia-Italia in diretta tv e streaming sui canali Rai

Il match di Tampere di domenica 8 settembre, alle ore 20:45, sarà trasmesso su Rai1 e in streaming su Raiplay.

di Antonio Cunazza - 06/09/2019 18:05 | aggiornato 06/09/2019 18:10

Dopo la vittoria in Armenia per 3-1, la Nazionale azzurra rimane in trasferta per affrontare la Finlandia nel cammino del girone J: una partita che, in caso di risultato positivo, potrebbe dare una spallata quasi decisiva alla qualificazione dell'Italia alla fase finale degli Europei 2020 in programma la prossima estate.

L'Italia di Roberto Mancini sarà di scena domenica 8 settembre, alle ore 20:45, al Tampereen Stadion, conosciuto comunemente come Ratina Stadion. L'impianto si trova a Tampere, città nel sud del paese e a circa 180 km dalla capitale Helsinki. La Finlandia arriva a questa sfida da seconda nel girone e con l'intento di difendere il posto che varrebbe la qualificazione.

Gli azzurri potrebbero presentare qualche cambio di formazione rispetto alla partita giocata al Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Eerevan, in particolare con l'avvicendamento Belotti-Immobile dal primo minuto e la probabile chance per Sensi e Pellegrini a centrocampo.

Roberto Mancini è alla guida dell'Italia dal 14 maggio 2018.

Euro 2020, dove vedere Finlandia-Italia in tv e streaming

Il calcio d'inizio di Finlandia-Italia sarà alle ore 20:45 e la partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno. Il collegamento con il Ratina Stadion di Tampere inizierà alle ore 20:30. Per chi non potesse seguirla direttamente in tv, il servizio Rai offre la diretta della partita anche in streaming tramite il sito RayPlay (per tablet, pc e smartphone).

La Finlandia arriva dalla vittoria sulla Grecia per 1-0, firmata dal rigore decisivo di Teemu Pukki. Un risultato che potrebbe portare i padroni di casa ad apprezzare anche un pareggio nella sfida di domenica contro gli azzurri, per garantirsi un distacco solido dalla terza in corsa nel girone, attualmente la Bosnia (di scena proprio in Armenia, domenica pomeriggio).

Nella sfida di andata giocata il 23 marzo, valida per la prima giornata del girone, l'Italia aveva battuto la Finlandia 2-0 allo Stadio Friuli di Udine, con reti di Barella e Kean.