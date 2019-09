Il presidente della Liga lancia una nuova frecciata al club parigino e allo stesso brasiliano.

di Redazione Fox Sports - 06/09/2019 16:20 | aggiornato 06/09/2019 16:25

Il presidente della Liga Javier Tebas come sempre quando concede delle interviste non bada al sottile, dice quello che pensa senza remore o filtri. Lo ha fatto anche questa volta, dicendo che a suo giudizio Neymar "andrà in pensione al Psg, a meno che non abbassi il suo stipendio".

In estate sia il Barcellona che il Real Madrid hanno provato a riportarlo in Spagna, ma alla fine il brasilano è rimasto a vestire la maglia del club parigino. Il 27enne, a giudizio di Tebas, paga il fatto di essere il calciatore più costoso al mondo, con i 222 milioni di euro con i quali è passato nell'estate di calciomercato 2017 dal Barça al Psg.