Gareth Bale è stato al centro di tanti rumors nell'ultima sessione di calciomercato estiva, la sua permanenza al Real Madrid a un certo punto sembrava impossibile. D'altronde Zinedine Zidane si era espresso senza mezzi termini, augurandosi addirittura che il gallese se ne andasse prima possibile per il bene di tutti.

Poi, però, gli scenari di calciomercato hanno portato a prospettive diverse e alla fine Bale è rimasto al Real Madrid, tra l'altro recitando un ruolo da protagonista. Ai microfoni di Sky Sports, il gallese ha parlato così della situazione dal ritiro della sua nazionale:

Sono stato sorpreso dal cambio di opinione sul mio futuro. Ma sono sicuro, a essere onesti, che ci saranno molte altre "turbolenze". Immagino sia qualcosa di cui dovrò parlare con il Real Madrid, dovremo giungere insieme a una conclusione. Mi sono solo concentrato sul fare bene questo pre-stagione, senza sapere come sarebbe andata a finire. Oggi non posso dire che sto giocando felicemente, ma sto giocando. Sono un professionista e mi comporto come tale.

Insomma, la questione non è affatto conclusa. Le parole di Gareth Bale lo testimoniano e ci sarà bisogno di altri incontri per chiarire la sua situazione. Il gallese ha poi parlato anche delle tante critiche ricevute la scorsa stagione:

È stato difficile per tutti, per la squadra e per me. Mi hanno reso più colpevole degli altri. Non ho prestato molta attenzione a tutto questo, ma non penso che fosse giusto.