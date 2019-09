Arriva anche la conferma del difensore spagnolo: l'argentino può davvero lasciare il club catalano unilateralmente al termine di ogni stagione calcistica.

di Redazione Fox Sports - 06/09/2019 09:39 | aggiornato 06/09/2019 09:44

Gerard Piqué conferma la clausola rivelata da El Pais nel contratto di Leo Messi. Il centrale spagnolo, intervistato a margine degli US Open, ha spiegato di essere a conoscenza di questa possibilità dell'argentino di lasciare il Barcellona autonomamente, ma al tempo stesso non è assolutamente preoccupato da questa eventualità:

Sapevo già che poteva andare via alla fine di ogni stagione. Conosco anche l'impegno di Leo per il Barça e quindi non mi interessa. Si è guadagnato questa possibilità di decidere il suo futuro.

Oltre al discorso legato a Leo Messi, Piqué ha anche parlato della possibilità di giocare una partita di LaLiga negli Stati Uniti:

Non so se sarà una partita di Liga o un'altra partita ufficiale di un'altra competizione, ma ho la sensazione che in futuro, se il calcio spagnolo vorrà espandersi ancora di più ed essere più globale, non avrà altra scelta che cercare queste soluzioni.

Infine su Neymar: