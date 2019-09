Due arresti cardiaci si sono rivelati letali per il ragazzo 29enne. Aveva appena partecipato alla festa di compleanno della sorella.

La famiglia della leggenda del calcio brasiliano, Marcos Evangelista de Morães, conosciuto in tutto il mondo come Cafu (vincitore di due Mondiali nel 1994 e nel 2002, considerato uno dei terzini più forti della storia del calcio), ha dovuto vivere una tragedia questo mercoledì, dopo che il figlio dell'ex calciatore di Roma e Milan è morto per un arresto cardiaco.

Il 29enne Danilo aveva appena festeggiato il compleanno di sua sorella in una città vicino a San Paolo e, secondo quanto riportato da ESPN, è morto a causa di un infarto che lo ha colpito durante una partita di calcio.

Nonostante sia stato rapidamente trasferito in ospedale, Danilo (nella foto qui sotto, l'ultimo a destra) non è riuscito a sopravvivere a un secondo attacco cardiaco riscontrato una volta arrivato in ospedale. La notizia purtroppo è stata confermata da Paulo Sergio, suo ex compagno di squadra e grande amico anche fuori dal rettangolo verde. La redazione di FOXSports.it si unisce alla condoglianze alla famiglia di Cafu.