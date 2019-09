Il video clip dello spot è tanto divertente quanto surreale per il campione portoghese.

05/09/2019 17:22 | aggiornato 05/09/2019 17:27

Cristiano Ronaldo ha presentato una nuova fragranza del suo personale profumo, CR7 Play it Cool. E l'ha lanciata con un annuncio surreale, in uno spot pubblicitario cui il crack della Juventus sfoggia una grande ironia e una buona capacità di recitazione di fronte alle telecamere. La trama di questo videoclip vede il portoghese alzarsi nella sua dimora, vestendo la sua vestaglia di leopardo... e tutto inizia ad andare storto.

Rompe una statua con il pallone, brucia il suo toast (più volte) e addirittura inciampa tanto da cadere nella sua piscina, rovinando il suo caffè. Tuttavia, tutto viene risolto quando si spruzza addosso un po' della sua nuova fragranza e Cristiano Ronaldo torna un "vincitore", come testimoniato dalla crescita esponenziale di Like sul suo smartphone, dal pallone che stavolta non rompere una statua ma finisce in gol e così via.