Bilancio in rosso di 47 milioni per la Juventus nel 2019

Il prossimo 19 settembre il cda bianconero si riunirà per approvare il bilancio al 30 giugno 2019 e solo in quella data si potrà sapere con esattezza l'entità reale per la stagione 2018/2019, quella che ha portato Cristiano Ronaldo a vestire la maglia della Juventus .

Si tratta di numeri non ufficiali, che vanno di conseguenza presi con le pinze: gli anni scorsi, però, il dato emerso dai conti Exor ha rappresentato un indicatore molto attendibile (pur variando poi di qualche migliaia di euro) per anticipare quello che sarà il risultato della società bianconera.

