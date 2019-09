WWE News, Highlights SmackDown 3 settembre 2019

Ali affronta Elias e Chad Gable se la deve vedere con Andrade. E quali saranno le conseguenze dopo il turn heel di Bayley?

Nel Norfolk Scope di Norfolk, in Virginia (arena che tra le altre cose è stata progettata dall'ingegnere italiano Pier Luigi Nervi) è il momento di SmackDown di salire sul ring per dare vita al penultimo show WWE del roster blu, prima del prossimo PPV, Clash of Champions, che si terrà il 15 settembre 2019 allo Spectrum Center di Charlotte.

Così come accaduto ieri a Raw, anche in questa puntata ci saranno due match validi per i quarti di finale del torneo King of the Ring, che proprio a Clash of Champions vedrà incoronato il prossimo Re della WWE.

Ali affronterà Elias, mentre Chad Gable se la dovrà vedere con Andrade, per due incontri che promettono scintille. Ma non sarà di certo l'unica attrazione di questa puntata, visto che ancora è in sospeso la situazione tra Roman Reigns e Daniel Bryan, così come quella tra Randy Orton e Kofi Kingston, attaccato duramente nelle ultime settimane da The Viper.

E poi, cosa accadrà a Bayley dopo il suo turn heel di ieri, quando ha voltato le spalle a Becky Lynch per allearsi con la sua ex tag team partner, Sasha Banks? Questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di SmackDown del 3 settembre 2019, quella che vi stiamo per raccontare nella rubrica WWE-ek SmackDown a cura di FOXSports.it, dove troverete WWE News e Highlights della puntata.

