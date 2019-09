Scott Brown, lo storico capitano del Celtic Glasgow, è noto a tutti gli appassionati di calcio per essere un giocatore particolarmente duro sul campo (spesso anche troppo) ma il centrocampista scozzese è stato vittima di un episodio davvero oltre il limite nelle scorse ore.

I gialloverdi hanno battuto per 2-0 pochi giorni fa gli storici rivali dei Rangers e un tifoso avversario ha pensato bene di aspettare il giocatore 34enne poco prima che lui salisse nel pullman insieme ai suoi compagni di squadra.

Il sostenitore dei Rangers, appena ha visto Scott Brown avvicinarsi all'entrata del bus, gli ha rivolto un disgustoso commento "Dov'è tua sorella?", frase spiacevole di per sé ma resa ancora più orribile dal fatto che la sorella del calciatore morì nel 2008 per un tumore alla pelle all'età di 21 anni.

Appena sentita la frase, Scott Brown si è immediatamente fermato fissando il "tifoso" che ha mancato di rispetto alla memoria di sua sorella con uno sguardo comprensibilmente furioso e sia le forze dell'ordine che gli altri sostenitori dei Rangers presenti hanno allontanato l'irrispettoso ragazzo insultandolo.

Wow. This is unbelievable.



Scott Brown's sister died of cancer in 2008 and a Rangers supporter waited until after the game against Celtic on Sunday and said this... pic.twitter.com/pXyxl8oWqq