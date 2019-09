Grigor Dimitrov ha eliminato Roger Federer in cinque set con il punteggio di 3-6 6-4 3-6 6-4 6-2 qualificandosi per la prima volta per le semifinali degli US Open di New York.

di Diego Sampaolo - 04/09/2019 15:33 | aggiornato 04/09/2019 19:37

Gli Open degli Stati Uniti hanno fatto registrare il grande ritorno di Grigor Dimitrov che ha rimontato uno svantaggio di 2 set a 1 eliminando Roger Federer con una partita perfetta nei momenti più importanti del match. Dimitrov ha battuto Federer per la prima volta in carriera su sette scontri diretti.

Il tennista bulgaro ha centrato la terza semifinale a livello Slam e la prima a New York dopo le due raggiunte a Wimbledon nel 2014 e agli Australian Open 2017.

La semifinale di New York arriva in un momento difficile nella carriera del tennista di Haskovo, che era precipitato alla posizione numero 78 del Ranking ATP dopo essere stato battuto dal numero 400 del mondo al torneo di Atlanta. Prima di New York non aveva mai raggiunto i quarti di finale in nessun torneo disputato in questa stagione.

Sfuma l’ipotesi di una finale tra Federer e Nadal che non si sono mai affrontati agli US Open. Federer non solleva un trofeo a Flushing Meadows dall’edizione del 2008. Il tennista di Basilea ha avvertito un problema alla schiena che ha condizionato il suo match.

Federer si è portato subito in vantaggio di un break all’inizio del primo set dopo due doppi falli di Dimitrov nel secondo game. Lo svizzero ha tenuto agevolmente i propri turni di servizio aggiudicandosi il primo set per 6-3.

Dimitrov ha conquistato la prima palla break all’inizio del secondo set ma Federer si è salvato con un ace. Dimitrov ha realizzato il primo break nel sesto game, ma Federer ha recuperato lo svantaggio a 30 nel game successivo. Dimitrov ha strappato di nuovo il servizio all’elvetico pareggiando il conto dei set dopo 1 ora e 7 minuti di gioco.

Federer ha avuto tre palle break nel quinto game del terzo set, ma Dimitrov ha tenuto il servizio. Federer ha strappato la battuta nel settimo game. Dimitrov ha conquistato due palle break consecutivi, ma Federer le ha salvate tenendo il game di servizio prima di togliere di nuovo la battuta al bulgaro con un lob portandosi in vantaggio per 2 set a 1 dopo 1 ora e 45 minuti di gioco.

Dimitrov ha reagito togliendo la battuta al primo game del quarto set. Il bulgaro ha costruito sette palle break nel settimo game che gli avrebbero permesso di servire per il quarto set con due break di vantaggio. Federer ha tenuto il servizio prima di conquistare cinque palle break nel decimo game. Dimitrov ha tenuto il servizio trascinando il match al quinto set.

Federer ha avuto problemi alla schiena all’inizio del quinto set che hanno richiesto il medical ime out. Dimitrov ha sfruttato le due palle break per strappare il servizio allo svizzero nel primo e nel terzo game prima di chiudere un quinto set senza set dopo 3 ore e 12 minuti.

Grigor Dimitrov:

I primi sei mesi dell’anno sono stati difficili ma ho ricevuto molto sostegno dalla mia famiglia e dai miei amici. Ho continuato a credere nel mio lavoro e nel lavoro di riabilitazione per curare l’infortunio alla spalla. Questo risultato è stato davvero speciale per me.

Roger Federer:

Ho sentito un fastidio alla schiena prima del match, poi è aumentato durante la partita. Sono riuscito a giocare tutto il match, quindi è solo colpa mia se non sono riuscito a vincere. Questo è il momento di parlare di Dimitrov e non del mio corpo.

Nella semifinale Dimitrov giocherà contro il fresco vincitore del torneo di Cincinnati Danil Medvedev, che ha battuto l’altro svizzero Stan Wawrinka in quattro set con il punteggio di 7-6 (8-6) 6-3 3-6 6-1 centrando la prima semifinale in un torneo del Grande Slam.

Medvedev ha conquistato il break nel primo game del primo set. Wawrinka ha avuto tre palle del controbreak (una nel secondo game e due sul 3-2) ma non le sfruttate. Medvedev ha avuto un problema alla coscia e si è fatto massaggiare dal fisioterapista. Medvedev ha annullato due palle break nel decimo game ma Wawrinka ha sfruttato la terza opportunità del contro break che gli ha permesso di pareggiare per 5-5. Medvedev ha conquistato il tie-break per 8-6 aggiudicandosi il primo parziale dopo aver salvato un set point sul 5-6.

Medvedev ha realizzato il break nel quarto game del secondo set ai vantaggi e ha tenuto il servizio senza concedere palle break nei rimanenti game del set.

Wawrinka ha iniziato la rimonta strappando la battuta nel secondo game del terzo set con un doppio fallo di Medvedev. Lo svizzero ha servito per il terzo set sul 5-3 ma non ha sfruttato il set point in suo favore mandando fuori dal corridoio un dritto. Wawrinka ha annullato la quarta palla break prima di aggiudicarsi il terzo set al terzo set point quando Medvedev ha mandato in rete un rovescio.

Wawrinka ha subito il break nel secondo game del quarto set. Medvedev ha realizzato il secondo break nel sesto game che ha chiuso il match.

Danil Medvedev:

Ho avvertito un dolore al quadricipite e ho pensato che non sarei riuscito a terminare il match. Ho visto che stava creando problemi a Stan perché so quanto sia complicato giocare contro un giocatore infortunato. E’ stato un match strano ma sono contento di averlo portato a casa.

Serena Williams batte Wang in 44 minuti

Serena Williams ha passeggiato contro la cinese Qiang Wang per 6-1 6-0 in appena 44 minuti continuando la rincorsa al ventiquattresimo torneo del Grande Slam della sua carriera. La statunitense si è aggiudicata la centesima vittoria a Flushing Meadows. Serena ha realizzato due break consecutivi ad inizio match e ha tenuto agevolmente la battuta nei quattro game al servizio. Formalità per Serena che ha tolto la battuta a zero nei primi due game al servizio della cinese. Sul punteggio di 4-0 Serena ha ottenuto il terzo break prima di chiudere il match con un game vinto a 15 sul suo servizio.

Williams disputerà la semifinale contro Elina Svitolina, che ha battuto la britannica Joanna Konta per 6-4 6-4 con due break per set conquistati nel terzo e nel quinto game diventando la prima ucraina della storia ad arrivare in semifinale degli US Open. Svitolina continua la sua striscia vincente di cinque vittorie a zero nei confronti della britannica nata a Sydney.