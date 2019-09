Il centrocampista tedesco rivela come è stato avvisato: "Un membro dello staff mi ha dato la comunicazione con una telefonata di neanche 60 secondi".

di Redazione Fox Sports - 04/09/2019 10:57 | aggiornato 04/09/2019 11:02

Non l'ha presa bene, Emre Can, l'esclusione dalla lista della Juventus destinata alla Champions League. Lui e Mario Mandzukic sono stati tenuti fuori da Maurizio Sarri, costretto a delle rinunce importanti per rientrare nei criteri stabiliti dalla UEFA.

A distanza di poche ore dalla comunicazione ufficiale del club bianconero, ecco che iniziano a filtrare le prime indiscrezioni sulla reazione del centrocampista tedesco, come da virgolettato riportato dal giornalista Romeo Agresti su Twitter:

Non so darmi una spiegazione. Ho ricevuto una chiamata da un membro dello staff che non è durata nemmeno 60 secondi. È una delusione enorme, voglio giocare la Champions.

Parole che non lasciano spazio a fraintendimenti. Emre Can ci teneva a partecipare alla Champions League con la Juventus, non si aspettava di essere tagliato fuori.