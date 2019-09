Tutte le informazioni per seguire il Gran Premio di Monza 2019. Diretta televisiva su Sky SPort F1 e TV8, in streaming su Sky Go e Now TV.

0 condivisioni

di Luigi Ciamburro - 04/09/2019 07:52 | aggiornato 04/09/2019 11:57

Il Gran Premio di Formula 1 2019 approda sullo storico circuito di Monza, il celeberrimo Tempi della velocità, dopo la prima vittoria stagionale conquistata da Charles Leclerc a Spa. Sarà un week-end di gara all'insegna dei colori rosso Ferrari, iniziata già mercoledì 4 settembre con un grande evento in piazza Duomo a Milano, per festeggiare il 90° compleanno tanto della Scuderia Ferrari quanto del GP d’Italia per l’evento organizzato dall’Automobile Club d’Italia.

Il Mondiale di Formula 1 giunge alla sua 14esima tappa. C'è grande attesa per capire se il trionfo belga avrà galvanizzato il 21enne Leclerc, diventato il più giovane vincitore di un GP alla guida di una Ferrari, il terzo di sempre considerando tutte le scuderie (classifica guidata da Verstappen, seguito da Vettel). La casa di Maranello proverà a cavalcare l'onda dell'entusiasmo per dare continuità ad una marcia trionfale che si attende da troppo tempo.

Ma attenzione al solito Lewis Hamilton, che anche a Spa non ha fatto sconti lottando fino all'ultima curva per la vittoria, e alla voglia di riscatto di Max Verstappen, finito a muro al primo giro in Belgio. La classifica resta ampiamente favorevole al team tedesco, con il campione in carica a quota 268, seguito dal compagno di scuderia Valtteri Bottas a 203 punti, mentre l'olandese della Red Bull svetta su podio immaginario con 181 punti, davanti alle due Ferrari di Vettel e Leclerc, rispettivamente a 169 e 157.

Lewis Hamilton campione Mercedes

Formula 1, GP Monza 2019: informazioni sul circuito e statistiche

L'autodromo di Monza è il più antico del mondo dopo quello di Indianapolis, sempre presente nel calendario fin dalla creazione del Mondiale nel 1950. Qui la scuderia di Maranello conta ben 18 vittorie, che ne fanno il costruttore più vincente su questo tracciato. A salire più volte sul gradino più alto del podio è il leggendario Michael Schumacher con 5 trionfi: nel 1996, 1998, 2000, 2003 e 2006. Ma l'ultimo successo della Ferrari a Monza risale al lontano 2010 e venne firmato da Fernando Alonso. Le ultime cinque edizioni sono targate Mercedes, con 4 vittorie di Lewis Hamilton e una di Nico Rosberg.

Il tracciato brianzolo misura 5793 metri, è da basso carico aerodinamico e a fare la differenza sarà la potenza dei motori. Il rettifilo principale misura 1350m e le vetture lo affrontano in 15" completamente a full gas. Il settore centrale è quello più tecnico, contrassegnato dalla variante della Roggia e dalle due curve di Lesmo. Oltre a dare fiato alle power unit, Monza è anche una pista molto esigente per gli impianti frenanti, dove si raggiungono velocità di punta molto elevate con decelerazioni piuttosto impegnative.

Sono presenti alcuni cordoli particolarmente alti che i piloti tendono a colpire violentemente, soprattutto nelle chicane del Rettifilo e della Roggia. Per questo motivo, la resistenza strutturale dei pneumatici è un fattore fondamentale. Per il GP d’Italia 2019 Pirelli punta su una nomination leggermente più soft rispetto allo scorso anno. White hard C2, Yellow Medium C3 e Red soft C3 i compounds scelti. Il record in gara è ancora quello fatto registrare da Rubens Barrichello nel 2004 in 1.21.046 ma, considerando le prestazioni in questa stagione, potrebbe essere battuto questa domenica.

Programmazione, orari, diretta TV e streaming

Il Gran Premio di Monza 2019 di Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport F1 HD. Il canale proporrà Prove Libere, Qualifiche, Gara e tutti gli approfondimenti dedicati all'appuntamento. La diretta streaming su PC, smartphone e tablet sarà offerta da SkyGo e Now TV. Per i non abbonati prove libere 3, qualifiche e gara saranno visibili in chiaro e in diretta sul canale TV8.

Sky Sport F1 HD

Venerdì 6 settembre

ore 11:00 – 12:30, Prove libere 1

ore 15:00 – 16:30, Prove libere 2

Sabato 7 settembre

ore 12:00 – 13:00, Prove libere 3

ore 15:00, Qualifiche

Domenica 8 settembre

ore 15:10, Gara

TV8

Sabato 7 settembre

ore 12:00 – 13:00, Prove libere 3

ore 15:00, Qualifiche

Domenica 8 settembre