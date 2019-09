Sono tante le new entry tra le leggende del titolo EA Sports, con due degli allenatori più vincenti della storia del calcio che fanno il loro ingresso tra le Icon!

0 condivisioni

di Massimiliano Rincione - 04/09/2019 15:32 | aggiornato 04/09/2019 15:37

FIFA 20, quest'anno, si prepara a regalare agli utenti un esercito di Icon. Dalla loro introduzione, targata ormai 2014 - ma solo su Xbox in un primo momento -, le carte dedicate ai grandi giocatori del passato hanno stuzzicato non poco la fantasia dei videogiocatori di tutto il mondo, che spesso e volentieri hanno provato a spacchettare - mandando agli allori centinaia di migliaia di crediti - nella speranza di trovarsi di fronte a qualche leggenda. Una corsa, quella alle Icon, che ha continuato ad appassionare gli utenti anche nel corso degli anni, con questo nuovo capitolo di FIFA che si prepara a rinfoltire ancor di più il ventaglio delle carte disponibili con un paio di nuovi ingressi importantissimi.

Spicca, in primis, Zinedine Zidane, che di FIFA 20 sarà anche uomo copertina nella Ultimate Edition: tre le carte dedicate a Zizou, che avranno degli overall rispettivi di 91, 94 e 96 nella versione Prime. Brilla anche Pep Guardiola, con l'allenatore ex Barcellona e oggi tecnico del Manchester City che vanterà una versione da 85 di overall, una da 87 ed una Prime da 90. Nuovo ingresso, invece, sul fronte degli italiani, con il nostro Gianluca Zambrotta che verrà introdotto con tre carte da 86, 87 e addirittura 89 nella sua versione Prime.

Tra gli altri giocatori già annunciati non si può non menzionare Kenny Dalglish, che arricchirà la schiera delle new entry al pari di Ian Rush, Michael Essien, Carlos Alberto e Garrincha. Loro - assieme ad altri - si vanno ad aggiungere ai già annunciati Andrea Pirlo, Didier Drogba e tutti coloro di cui vi abbiamo già ampiamente parlato nelle scorse settimane. Ovviamente vi è stato spazio per le conferme delle altre leggende già presenti in FIFA 19, quindi nessun pericolo di non poter più scendere in campo con Del Piero, Maradona, Pelé, Rivaldo, Roberto Carlos, Raul e tutti gli altri!

FIFA 20: Ricardo Kakà, in foto, potrebbe diventare una delle nuove Icon del titolo.

FIFA 20, una Icon manca all'appello: sarà Kakà?

FIFA 20, tuttavia, non ha ancora svelato la totalità delle Icon che saranno presenti nel gioco: una carta, infatti, manca ancora all'appello. Il giocatore che verrà svelato nel corso dei prossimi giorni, stando alle indiscrezioni di vecchia data, pare possa essere Kakà. Tutti gli indizi, d'altronde, hanno portato al trequartista brasiliano ex Milan e Real Madrid, che potrebbe dunque arricchire le fila delle leggende che scenderanno in campo nelle consolle di tutto il mondo a partire dal 27 settembre prossimo. Difficile, però, pensare a quali potrebbero essere i possibili overall dell'ex Orlando City, con ogni carta finora annunciata che vanta anche un quarto slot vuoto che verrà verosimilmente colmato col Prime Icon Moments.