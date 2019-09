Bayern Monaco, contratto di 5 anni per Kahn: in società dal 2020

Bayern Monaco, contratto di 5 anni per Kahn: in società dal 2020

In ogni caso da parte del Tribunale sarebbe stato richiesto un ulteriore approfondimento su questa indagine su altri episodi di violenza domestica, gli ultimi risalenti addirittura a due settimane fa. Relazione molto complicata quella tra Jerome e Sherin, iniziata nel 2007 e interrotta nel 2011 (dopo la nascita delle due gemelle), per poi riprendere in via ufficiale nel 2014.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK