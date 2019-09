Barcellona, Luis Suarez su Neymar, Messi e Griezmann

Luis Suarez ha rotto il silenzio parlando ai microfoni di FoxSports Radio in Argentina e raccontato come ha vissuto nel gruppo Whatsapp che condivide con Messi e Neymar, la saga sul possibile ritorno del brasiliano al Barcellona.

All'epoca, abbiamo parlato con Neymar quando voleva andarsene e tutti lo sapevano. Gli abbiamo detto che non sarebbe stato meglio da nessun'altra parte rispetto a Barcellona. La decisione finale però spettava a lui e scelse di andarsene in quel momento. Ma ora la volontà era di fare di tutto per tornare. La verità è che ultimamente in questa chat non si è potuto parlare. Solo ora lo stiamo facendo un po' di più. Conoscendo tutte le complicate situazioni in cui ha vissuto l'ultima volta, rispettiamo il suo spazio e il suo tempo.