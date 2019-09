Parole di grande vicinanza quelle di Robert Moreno, a lungo il secondo di Luis Enrique e prescelto per sostituirlo dopo l'addio alla panchina della Roja dell'ex Barcellona. Ma prima delle partite di qualificazione per Euro 2020 contro Romania e Isole Far Oer, il primo pensiero è andato al suo predecessore con la speranza di rivederlo presto.

La notizia della tragica scomparsa della figlia di Luis Enrique ha scosso il mondo del calcio, vicino in solidarietà alla famiglia dell'ex ct della Nazionale spagnola. E di lui ha parlato anche il suo successore Robert Moreno in conferenza stampa.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK