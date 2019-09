Inter e Juve dominano, ma anche il Napoli fa bene. Roma e Milan hanno deciso di rifondare, ma il loro mercato non convince del tutto. Male la Sampdoria, bene il Genoa.

03/09/2019

Chiusi i battenti, finito il calciomercato, è tempo di bilanci. Parlerà il campo, certo, ma intanto si possono tracciare le prime linee in vista della ripartenza del campionato di Serie A tra due settimane, una volta smaltita la pausa per gli impegni delle nazionali. È stato un mercato sulle montagne russe per alcuni club, di assestamento e aggiustamento per altre, di rifondazione per altre ancora. Aspettative, sogni, speranze. Il mercato è tutto questo, la fiera estiva che convoglia sensazioni che sopperiscono all'astinenza da calcio giocato.

Basta un colpo, anche un nome esotico, sconosciuto ai più, per svegliare il tifoso dormiente sotto l'ombrellone. Ora però è il turno del giudice supremo: il campo. Emetterà lui la sentenza, giudicherà le mosse, le valutazioni, non lascerà possibilità d'appello. Si gioca e il mercato dovrà dare i suoi frutti. Altrimenti sono dolori.

Nel frattempo ecco i bilanci, le analisi di quel che è stato negli ultimi tre mesi. Colpi a sensazioni che hanno dato ancora lustro a un campionato, quello italiano, che tenta di rilanciarsi e stare al passo con gli altri tornei top d'Europa. De Ligt, Lukaku, Lozano, Ribery, Mkhitaryan, i nomi altisonanti sono tanti, poi ci sono quelli meno di grido che però non vuol dire siano meno importanti. Corsa allo scudetto, rincorsa alla Champions e all'Europa League, lotta per salvarsi. Sogni e obiettivi si mischiano, il mercato può aiutare a raggiungerli.

Serie A, il pagellone del mercato

Il pagellone del mercato di Serie A: Atalanta sufficiente, Balotelli può essere lo svolta Brescia

Atalanta : La società ha puntato sulla conservazione, sul mantenimento dell'ossatura della rosa che lo scorso anno ha completato l'impresa Champions. Nessuna cessione eccellenta, sono rimasti Ilicic, Zapata e Castagne. Via solo Mancini che comunque non era un titolare per Gasperini, poi prestiti per tanti giovani di prospettiva come Kulusevski, Pessina e Melengoni. Dentro Muriel e Malinovsky: 30 milioni investiti per due riserve di lusso. Almeno in partenza. Il colombiano in realtà ha già timbrato alla prima con la Spal. Basterà per sostenere il triplo impegno? Difficile dirlo ora. La sensazione è che qualcosa in più, soprattutto in difesa, potesse essere fatto. VOTO 6

Serie A, bene la Juve

Juventus e Inter al top. La Lazio punta su Lazzari

Genoa: Altro giro, altra rivoluzione. È il gioco preferito di Preziosi. Via Prandelli e dentro Andreazzoli, poi tanti cambiamenti. La squadra però dà l'idea di essere solida, di livello, forse mai così tanto negli ultimi dieci anni. Schöne è un colpo eccezionale per la mediana, così come Pinamonti si sta rivelando un attaccante di livello e la coppia con Kouame può diventare una delle migliori per questa fascia del campionato. Bene la conferma di Radu in porta. VOTO 7

Altro giro, altra rivoluzione. È il gioco preferito di Preziosi. Via Prandelli e dentro Andreazzoli, poi tanti cambiamenti. La squadra però dà l'idea di essere solida, di livello, forse mai così tanto negli ultimi dieci anni. Schöne è un colpo eccezionale per la mediana, così come Pinamonti si sta rivelando un attaccante di livello e la coppia con Kouame può diventare una delle migliori per questa fascia del campionato. Bene la conferma di Radu in porta. Inter: Il vero acquisto è Conte, è un fenomeno della panchina e l'upgrade (con tutto il rispetto per Spalletti) c'è stato. Godin in difesa dà solidità ed esperienza, Sensi e Barella brio, sostanza e qualità in mezzo. Lukaku è un campione e lo dimostrerà, mentre Sanchez deve rilanciarsi dopo l'opaca avventura allo United. Lazaro è da scoprrire, ma le referenze sono confortanti. Intanto in quel ruolo sta giocando (bene) Candreva che appare rigenerato dalla cura Conte. Bene aver risolto la grana Icardi che avrebbe potuto dare più di un problema nel corso della stagione e aver ceduto quei giocatori che nello spogliatoio avevano creato qualche tensione. VOTO 8

Serie A, l'acquisto di Bennacer top per il Milan

Il mercato di Serie A: bene il Napoli, Milan e Roma rifondano

Milan: Già la scelta di prendere Giampaolo è il segnale di una rifondazione in corso. Boban e Maldini hanno voluto dare una sterzata, il Diavolo ha un'identità storica di calcio ben giocato, di costruzione, di dominio e deve perseguirla a tutti i costi. L'ex allenatore della Samp ha il difficile compito di battere questa strada. Sono andati via in tanti, da Cutrone a Bakayoko, da Andre Silva a Zapata, sono arrivati altrettanti giocatori. Certezze assolute poche, giovani di prospettiva tanti: Leão e Duarte su tutti. Rebic dovrà confermare quanto di buono fatto a Francoforte, allora sarà sì un grande colpo. Bene Bennacer che ha i crismi del grande giocatore. Krunic è una buona alternativa in mezzo. Ma qualcosa in più in uscita andava fatta e la sensazione è che nel complesso alla squadra manchi struttura ed esperienza. VOTO 6

Serie A, il Toro acquista Verdi

