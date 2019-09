Milan, trattativa in corso con l'Eintracht Francoforte per Rebic

Il brasiliano però non ha preso affatto bene la decisione della sua squadra di non abbassare le pretese dei 30 milioni di euro della sua clausola rescissoria e si è sfogato con un chiarissimo post sul suo profilo Instagram.

Il suo nome poteva essere quello dell'ultimo colpo di calciomercato del Milan ma Taison è rimasto in Ucaina allo Shakhtar Donetsk per via delle richieste troppo alte del suo club fatte alla società rossonera.

