di Redazione Fox Sports - 03/09/2019 10:49 | aggiornato 03/09/2019 11:18

Che Francesco Totti a Roma sia una sorta di divinità non è certo un mistero e come ennesima dimostrazione arriva un cameo dell'ormai ex capitano della squadra giallorossa nella serie tv ambientata nella capitale "Romolo + Giuly 2".

La seconda stagione andrà in onda su Fox (canale 112 di Sky) dal 16 settembre e in uno degli spot che anticipano la partenza, viene svelata la partecipazione di Totti che per l'occasione veste i panni di "Santo Pupone da Porta Metronia", chiamato a un nuovo miracolo dal protagonista Romolo.

Un'apparizione letteralmente mistica che impreziosisce la serie tutta di produzione italiana che ha riscosso grande successo dopo la prima stagione e che vede in Totti solo uno dei grandi ospiti presenti nella seconda.