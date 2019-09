Nella prossima riunione della PL a settembre sarà dunque discussa l'eventualità di tornare alla modalità del passato (l'eventuale votazione sarebbe poi a novembre): per ottenere l'ok sarà sufficiente che 11 club su 20 della Premier League votino in favore del cambiamento.

La Premier League verso il ritorno all'omologazione (o quasi) delle date del calciomercato. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, sono molti i club inglesi che hanno espresso il loro malessere per le condizioni in cui si sono trovati in questa sessione estiva, conclusa con due settimane d'anticipo rispetto a tutti gli altri principali campionati europei.

