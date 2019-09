Neymar resta al Psg, ma è già al lavoro per andare via tra un anno

Neymar resta al Psg, ma è già al lavoro per andare via tra un anno

Una mossa quasi disperata di Neymar che però non ha scalfito la convinzione del PSG che pretendeva la cifra richiesta interamente dal Barcellona. Coi blaugrana che hanno quindi deciso di tirarsi fuori nonostante l'ultimo tentativo del numero 10 della Nazionale verdeoro pur di tornare in Catalogna.

Secondo il Mundo Deportivo infatti, i campioni di Francia (dopo la richiesta di 150 milioni di euro più i cartellini di Rakitic, Todibo e Dembélé) avrebbe detto di no alla richiesta del brasiliano di sborsare di tasca sua addirittura 20 milioni di euro pur di andar via.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK