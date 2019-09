Francesca Costa spiega che anche lei in passato ha punito il figlio e queste cose possono farlo crescere.

La mamma di Nicolò Zaniolo, Francesca Costa, si è schierata un po' a sorpresa con il ct Roberto Mancini, condividendo la sua decisione di non convocare il figlio per "punizione", a seguito del ritardo con il quale si era presentato alla riunione tecnica durante gli Europei Under 21, insieme a Kean. Ai microfoni di Sport Mediaset la madre del calciatore della Roma ha parlato così:

Un po' ce lo aspettavamo. Se non ti meriti la Nazionale è giusto che tu non ci vada, e se questo ti fa crescere, ben venga. Anche io lo punivo da piccolo, e una punizione così penso che serva. Lui dice che è giusto così. Ovviamente gli spiace, la Nazionale maggiore è un vanto, ma la decisione è autorevole.

C'è stato modo anche di parlare del suo post su Instagram subito dopo il derby, quando aveva risposto ai cori dei tifosi della Lazio nei suoi confronti ("Agli insulti cantati da individui così educati, di cui le madri saranno orgogliose, tu hai risposto sul campo nel miglior modo possibile"):

Io parlavo a mio figlio, e solo a lui. Volevo sottolineare quanto avesse avuto le palle, è stato il migliore in campo nonostante questi cori maleducati. Non lo sto certo difendendo, non ne avrebbe bisogno. Ma volevo ringraziarlo, mi rende orgogliosa. Volevo dirgli che ha le spalle larghe e che penso possa affrontare qualunque cosa, se non si fa scalfire da migliaia di persone che insultano sua madre.

Infine una battuta sulla convocazione in Under 21 di Zaniolo con il suo mentore, il ct Nicolato;