L'infortunio di Chiellini riporta Rugani nella lista ma il nome pesante escluso dovrebbe arrivare nel reparto di centrocampo: le buone prove di Matuidi infatti mettono a rischio le posizioni di Ramsey ed Emre Can, in ballottaggio a meno di una scelta a sorpresa come l'acciaccato De Sciglio. Entro stasera si sapranno i prescelti ma di sicuro Sarri e la Juventus dovranno fare scelte pesanti.

Il grande escluso sarà sicuramente Mario Mandzukic , ormai fuori dal progetto tecnico e rimasto a Torino dopo i molti rifiuti nella sessione estiva. Fra i 25 nomi che dovranno essere elencati, 3 saranno ragazzi cresciuti nel vivaio (con Pinsoglio unico a corrispondere a questo identikit). Per questo ci saranno altri pezzi grossi che non rientreranno nei restanti 22.

Chiusa definitivamente la finestra di calciomercato, ora la Juventus può finalmente pensare a programmare la stagione appena iniziata . E entro la mezzanotte di oggi i bianconeri dovranno presentare la lista per i giocatori da schierare in Champions League.

