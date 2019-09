Con una storia su Instagram, Icardi ha ricordato i grandi numeri della sua esperienza nerazzurra (124 gol e 39 assist in 219 partite giocate) per poi chiudere con un semplice "Grazie di tutto e arrivederci" . Impossibile dire se queste parole lascino presagire un ritorno nella prossima estate, quel che è certo è che l'attaccante ora è concentrato solo sul PSG ma con un occhio al suo recente e indimenticabile passato.

Da ieri sera Mauro Icardi non è più un giocatore dell'Inter e la mattina successiva al suo passaggio ufficiale fra le fila del Paris Saint-Germain, l'attaccante argentino ha voluto salutare il ormai ex club.

