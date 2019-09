Eriksen: "Il mio futuro? Speravo fosse come in Football Manager"

Purtroppo le voci di mercato ci saranno sempre per tutti, è così che funziona e non dobbiamo lasciare che ci influenzino.

Dichiarazioni piuttosto chiare quelle di Eriksen che però non vuole farsi distrarre dalle indiscrezioni, come dimostrato nel derby di Londra contro l'Arsenal di pochi giorni fa in cui ha segnato il gol del momentaneo vantaggio degli Spurs.

Speravo che scegliere il mio futuro fosse facile come in Football Manager ma purtroppo non è così. Ovviamente le voci mi infulenzano e quest'estate tutto ha pesato di più perché il mio contratto scadrà l'anno prossimo.

Il danese non ha lasciato il Tottenham e ha commentato le voci su di lui: "Purtroppo non è stato così facile decidere cosa fare".

