Il centrale difensivo è un nuovo giocatore dell'Istanbul Basaksehir che ne ha dato l'annuncio ufficiale sul suo sito e sui suoi canali social con un video di presentazione (anche abbastanza elaborato per essere stato preparato in poche ore).

Quella di Martin Skrtel è sicuramente una delle storie più strane di questa estate , per come l'ex Liverpool sia stato svincolato per ben due volte nel corso della finestra di calciomercato. Dopo l'addio lampo all'Atalanta, l'ex Fenerbache ha infatti subito trovato una nuova squadra.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK