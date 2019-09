I Blancos però non hanno voluto accelerare nella trattativa per dubbi sulle condizioni fisiche.

1 condivisione

di Redazione Fox Sports - 03/09/2019 18:45 | aggiornato 03/09/2019 18:50

L'indiscrezione arriva da Marca e la dice lunga sul desiderio (mai nascosto) di Neymar di andare via da Parigi. Il brasiliano non ha mai respinto la possibilità di trasferirsi al Real Madrid in questo calciomercato estivo appena concluso. Secondo il quotidiano madrileno, la sua preferenza è sempre stato il Barcellona, ​​ma non ha mai chiuso le porte a un possibile arrivo nella capitale spagnola.

Né all'inizio, né nella parte finale di questa telenovela di calciomercato, destinata a riaprirsi la prossima estate. Apparentemente, vedendo che molte porte stavano iniziando a chiudersi e che la strada verso il Barça era sempre più impervia, il padre di Neymar ha continuato a insistere con la possibilità di vedere suo figlio con la maglia dei Blancos.

Ha chiamato l'ambiente merengue più volte, ha sondato tutte le possibili opzioni e il giocatore stesso non ha mai escluso di finire al Bernabeu. Sempre secondo Marca, però, il Real Madrid non ha mai accelerato realmente, per alcuni dubbi circa lo stato fisico dell'attaccante del Psg. Che è rimasto così a Parigi. Almeno per un altro anno.