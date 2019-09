Il club inglese non ha ricevuto l'indennizzo da parte dei catalani per l'acquisto del talento inglese di soli 16 anni.

di Redazione Fox Sports - 03/09/2019 13:32 | aggiornato 03/09/2019 13:36

Altro caso di mercato con protagonista il Barcellona, stavolta accusato direttamente dal West Bromwich Albion di non aver pagato l'indennizzo dopo aver strappato al club inglese il giovane talento 16enne Louie Barry.

Secondo quanto riportato dal Mirror, il WBA sarebbe furioso perché i blaugrana non avrebbero versato i circa 260.000 euro per il trasferimento dei giocatori minorenni da continente a continente. I Baggies non hanno ricevuto ancora nessun pagamento e denunceranno i catalani direttamente alla FIFA.

Barry è considerato uno degli astri nascenti del calcio inglese e giocava nel WBA da quando aveva 6 anni. Avrebbe dovuto unirsi alla squadra Under19 del Barça ma nonostante abbia già debuttato in amichevoli estive non potrà essere schierato finché il contenzioso non sarà risolto.

Ennesima grana per il Barcellona che aveva già fatto discutere con l'acquisto del 16enne britannico dopo che lo stesso ragazzo aveva già trovato l'accordo e persino svolto le visite mediche col Paris Saint-Germain.