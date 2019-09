Ricochet vs Samoa Joe e Cedric Alexander vs Baron Corbin si affrontano sognando l'incoronazione.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 02/09/2019 18:48 | aggiornato 02/09/2019 22:56

Nuova puntata di Raw alla Royal Farms Arena di Baltimore, nel Maryland. Si tratta della penultima puntata prima del prossimo PPV della WWE, Clash of Champions, in programma il 15 settembre allo Spectrum Center di Charlotte (North Carolina), di conseguenza le storyline che seguiremo in questa puntata di Raw del 2 settembre 2019 saranno orientate in tal senso.

Intanto sono stati annunciati i primi due quarti di finale del torneo King of the Ring, con Ricochet che affronterà Samoa Joe e Cedric Alexander che invece se la dovrà vedere con Baron Corbin.

E poi, dopo l'aggressione a Jerry The King Lawler, tornerà Bray Wyatt per una nuova puntata della Firefly Fun House. Due settimane dopo che suo figlio Dominick gli ha chiesto di non ritirarsi, Rey Mysterio tornerà a Raw stasera. Altro incontro in programma è quello che metterà insieme le due campionesse di Raw e SmackDown, rispettivamente Becky Lynch e Bayley, contro le campionesse di coppia, Alexa Bliss e Nikki Cross.

WWE Quarti di finale di WWE King of the Ring

WWE Raw 2 settembre 2019

Da vedere poi come continuerà il rapporto tra i campioni di coppia di Raw, Braun Strowman e Seth Rollins, che a Clash of Champions dovranno prima difendere i loro titoli contro Dolph Ziggler e Robert Roode, salvo poi doversi affrontare con in palio il titolo Universale. Questo e molto altro nella puntata di WWE-ek Raw, la rubrica di FOXSports.it dedicata al wrestling, dove potrete trovare Highlights e WWE News dello show.

SEGUONO AGGIORNAMENTI A PARTIRE DALLE 7