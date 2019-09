Alle ore 6 di questa mattina si è tenuta una seduta straordinaria d'allenamento e poche ore fa sono arrivate anche le dimissioni di Amantino Mancini per frizioni con la società. L'ex calciatore era diventato tecnico del Calcio Foggia 1920 circa un mese fa, e aveva portato la squadra alla vittoria contro Brindisi e Nardò in Coppa Italia di Serie D.

Non è cominciata come se l'aspettava, probabilmente, la carriera d'allenatore di Amantino Mancini. L'ex giocatore tra le altre di Roma, Milan, Inter e Venezia, infatti ha rassegnato le sue dimissioni dalla panchina del Foggia, dopo aver disputato una sola partita di campionato alla guida dei pugliesi.

