Conferenza stampa del ct azzurro Roberto Mancini prima di questo nuovo doppio appuntamento con la nazionale italiana con Armenia e Finlandia, impegni validi per la qualificazioni a Euro 2020. Il commissario tecnico ha affrontato tanti temi, tirando anche le orecchie a Zaniolo e Kean:

A me non piace fare queste cose, lasciare a casa e punirli, è anche vero che sono giovani. Abbiamo dato loro una grande possibilità, spero serva a loro per il futuro, poi se meriteranno li chiameremo. Devono imparare a comportarsi bene, un professionista deve essere serio sempre, Zaniolo? Non è che vinciamo o perdiamo perché manca Zaniolo, come gli ha detto Totti deve crescere, non bastano 5 partite per essere un campione, bisogna lavorare tanto. È un ragazzo giovane, deve capire quello che ha avuto, non è così grave quello che ha fatto ma siccome non è la prima volta è anche giusto che capisca. Poi non ha fatto niente di particolare.