Post su Instagram dell'attaccante nerazzurro, cui è seguito un lungo comunicato da parte del club sardo.

di Redazione Fox Sports - 02/09/2019 15:47 | aggiornato 02/09/2019 16:37

Si è affidato a Instagram, Romelu Lukaku, per commentare i cori razzisti ricevuti ieri a Cagliari mentre stava per battere il calcio di rigore. Lo ha fatto con un messaggio lungo e significativo, in cui ha raccontato il suo punto di vista dell'episodio e ha suggerito un modo per tentare di arginare una volta per tutte questo problema:

Diversi giocatori nell’ultimo mese sono stati vittima di abusi razzisti. Lo stesso è successo a me ieri. Il calcio è un gioco fatto per divertire tutti e non dovremmo accettare alcuna forma di discriminazione che lo infanghi. Spero che le federazioni di tutto il mondo reagiscano fortemente a tutti i casi di discriminazione! E i social devono lavorare meglio, così come i club, perché ogni giorno si vede un commento razzista sotto un post di una persona di colore. Lo diciamo da anni e ancora niente. Signore e signori, è il 2019: invece di andare avanti, andiamo indietro. Io penso che come giocatori dobbiamo unirci e fare una dichiarazione su questo argomento per mantenere pulito questo gioco e divertente per tutti.

A seguire, è arrivato anche il comunicato del Cagliari, solidale ovviamente con Romelu Lukaku e di condanna nei confronti di coloro che si sono macchiati di questo gesto ignobile:

Il Cagliari Calcio prende con forza le distanze dagli sparuti, ma non meno deprecabili episodi verificatisi alla Sardegna Arena in occasione di Cagliari-Inter. Il Club ribadisce una volta di più l'intenzione di individuare, isolare ed estromettere dalla propria casa gli ignoranti, anche fosse uno soltanto, che si rendono protagonisti di gesti e comportamenti deprecabili e totalmente agli antipodi dei valori che, con determinazione, il Cagliari Calcio porta avanti in ogni singola iniziativa. Quotidianamente. Proprio Cagliari-Inter è stata, infatti, l'ennesima occasione dove ammirare il vero tifo, quello positivo e mai contro qualcuno. La nostra Curva Futura, primo settore in Italia ad essere costruito per ospitare i bambini, ha visto tanti sostenitori nerazzurri e rossoblù vivere insieme una splendida serata all'insegna della passione per il calcio.

