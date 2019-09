Paratici trattiene Dybala: "Escluso vada via in questa sessione"

Dopo la sosta per le nazionali, come riportato da Tuttosport, quel confronto dovrebbe trasformarsi in realtà e l'ex centrale della Juventus inizierà il suo nuovo lavoro, dando seguito al corso a Coverciano seguito questa estate, subito dopo aver annunciato il suo ritiro dall'attività agonistica. Per lui sarà un ritorno a casa, a distanza di pochi mesi dalla sua ultima partita disputata con quella maglia all'Allianz Stadium.

L'ex allenatore del Chelsea, subito dopo essere arrivato in bianconero, aveva avuto un colloquio con Barzagli, chiedendogli la disponibilità per una collaborazione.

Per Andrea Barzagli è già tempo di tornare a casa. L'ex difensore della Juventus , che ha dato l'addio al calcio la scorsa stagione, sta per entrare nello staff tecnico di Maurizio Sarri.

